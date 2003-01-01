Петрозаводчанка примет участие в конкурсе «Миссис Вселенная» на Филиппинах

Многодетная мама из Петрозаводска Кристина Галактионова примет участие в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная» (16+), который пройдет этой осенью на Филиппинах. За титул будут бороться сотни женщин со всего мира.

Россию представят несколько участниц, среди них и многодетная мама из Карелии. Сюжет о ней сняли наши коллеги из «Сампо ТВ 360».

Кристина — специалист в области международных отношений и профессиональный имидж-стилист с 14-летним опытом. Несколько лет назад она создала собственное мобильное приложение. Петрозаводчанка активно готовится к конкурсу: совершенствует английский язык и берет уроки дефиле у профессионального хореографа.

Как отмечает сама Кристина, такие конкурсы помогают женщинам раскрыться с новой стороны, особенно тем, кто совмещает материнство, работу и домашние обязанности.

— С детьми, в быту, в работе, нам не хватает какого-то проявления. И такие конкурсы они позволяют вспомнить, что мы красивые, молодые, что мы женщины, — сказала Кристина.

Это не первый конкурс красоты для нашей землячки — ранее она участвовала во всероссийском конкурсе в Москве, где вошла в число финалисток и получила несколько номинаций. Но на мероприятие такого уровня она поедет впервые. Конкурс «Миссис Вселенная» пройдет с 1 по 8 октября на Филиппинах.