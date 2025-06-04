Петрозаводчанка приняла мошенника за бывшего начальника и потеряла почти полмиллиона рублей

Мошенники взломали аккаунт экс-коллеги женщины.

65-летняя жительница Петрозаводска перевела мошенникам все свои сбережения и деньги, взятые в долг у знакомых. В МВД рассказали подробности обманной схемы.

Сначала горожанке написал якобы бывший начальник. Он сообщил об утечке личных данных тех, кто ранее работал в организации, в том числе и ее.

Затем горожанке позвонили сотрудники Росфинмониторинга, а также ФСБ. Лже-правоохранители убедили женщину, что они пресекли попытку незаконного перевода ее сбережений аферистам.

Средства требовалось перевести в специальную сейфовую ячейку для защиты. Женщина выполнила все указания звонивших. Она перевела 165 тысяч рублей. Затем ей сообщили, что преступники все-таки взяли на ее имя незаконный кредит. Теперь требовалось перевести половину суммы займа – 300 тысяч рублей, остальное, по словам звонивших, выплатит Росфинмониторинг.

Деньги обещали вернуть. Женщина заняла деньги у знакомых и перечислила их на сторонний счет Когда она позвонила настоящему бывшему руководителю, оказалось, что его аккаунт взломали.