Петрозаводчанка пропила краденый телефон

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Пьяная петрозаводчанка продала за бесценок украденный дорогой гаджет, а вырученные деньги потратила на спиртное, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску обратилась 45-летняя жительница микрорайона Перевалка. Женщина рассказала, что у нее похитили мобильный телефон.
Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность 35-летней подозреваемой.
Женщина рассказала правоохранителям, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда пришла к знакомым, чтобы увести мужа с застолья домой. В гостях она пробыла некоторое время и уличив момент, когда за ней никто не наблюдал, похитила смартфон. Гаджет стоимостью 26 тысяч рублей петрозаводчанка сбыла за 1300 рублей. Деньги потратила на спиртное.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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