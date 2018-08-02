Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:32, 02 Августа 2018

Петрозаводчанка Раиса Захарова отметила 102-й день рождения

По теме

Долина зайцев в Карелии привлекла внимание РБК, НТВ, РЕН ТВ и других федеральных СМИ
02.08.18 10:10
Карелия перейдет на интенсивную модель ведения лесного хозяйства в 2019 году, заявил Парфенчиков
02.08.18 09:05
Группы для ухода за детьми до 3 лет могут появиться в России с 2020 года
02.08.18 09:04
Все новости
Загрузка...

Жительнице Петрозаводска Раисе Петровне Захаровой 1 августа исполнилось 102 года, сообщает мэрия.

От имени главы города петрозаводчанку поздравили сотрудники управления социальной защиты.

Раиса Захарова родилась в 1916 году в Санкт-Петербурге. В 29-летнем возрасте переехала в Петрозаводск, где на почти полвека связала свою жизни с локомотивным депо, проработав фельдшером. Муж Раисы Петровны Иван Иванович также был заслуженным работником железной дороги, рассказали в городской администрации.

Дочери Раисы Захаровой Татьяна Иванова и Галина Ваганова много лет трудились на заводе "Светлана", а сын Геннадий Захаров удостоен званий Почетный работник высшего профессионального образования России и Почетный гражданин Петрозаводска.

"В этом году свои 90-летние, 95-летние и 100-летние дни рождения отметят более 400 петрозаводчан. В числе юбиляров – ветераны Великой Отечественной войны и заслуженные ветераны труда, за плечами которых нелегкие испытания, богатый жизненный опыт и многолетний добросовестный труд на благо нашего города", - заключили в мэрии.

По теме

Долина зайцев в Карелии привлекла внимание РБК, НТВ, РЕН ТВ и других федеральных СМИ
02.08.18 10:10
Карелия перейдет на интенсивную модель ведения лесного хозяйства в 2019 году, заявил Парфенчиков
02.08.18 09:05
Группы для ухода за детьми до 3 лет могут появиться в России с 2020 года
02.08.18 09:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-08-02 10:40:04
С днем рождения замечательную женщину! Родилась она в городе Петроград. Ведь Российская империя с 1914 года главный участник 1-ой мировой. Сразу после начала захватнической войны, немецкое "Санкт-Петербург" заменили на русское - Петроград.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
26.07.2018, 12:05
ВИДЕО: Прохожие обнаружили труп мужчины на газоне в Петрозаводске
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
26.07.2018, 12:09
Погорельцы

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 3
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 2
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2018 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране 1
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»