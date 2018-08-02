Петрозаводчанка Раиса Захарова отметила 102-й день рождения

Жительнице Петрозаводска Раисе Петровне Захаровой 1 августа исполнилось 102 года, сообщает мэрия.

От имени главы города петрозаводчанку поздравили сотрудники управления социальной защиты.

Раиса Захарова родилась в 1916 году в Санкт-Петербурге. В 29-летнем возрасте переехала в Петрозаводск, где на почти полвека связала свою жизни с локомотивным депо, проработав фельдшером. Муж Раисы Петровны Иван Иванович также был заслуженным работником железной дороги, рассказали в городской администрации.

Дочери Раисы Захаровой Татьяна Иванова и Галина Ваганова много лет трудились на заводе "Светлана", а сын Геннадий Захаров удостоен званий Почетный работник высшего профессионального образования России и Почетный гражданин Петрозаводска.

"В этом году свои 90-летние, 95-летние и 100-летние дни рождения отметят более 400 петрозаводчан. В числе юбиляров – ветераны Великой Отечественной войны и заслуженные ветераны труда, за плечами которых нелегкие испытания, богатый жизненный опыт и многолетний добросовестный труд на благо нашего города", - заключили в мэрии.