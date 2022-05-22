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Петрозаводчанка рассказала, как воспользовалась льготой на детей от 8 до 17 лет

Новости. Общество
11:27, 23 Мая 2022
фото: © Pixabay

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Анастасия Егорова планирует потратить выплату на досуг детей, которых в семье трое

 

Многодетная семья из Петрозаводска воспользовалась господдержкой и получила новое пособие на детей с 8 до 17 лет. По словам жительницы Петрозаводска Анастасии Егоровой, новая выплата стала большим подспорьем для многодетной семьи. Находясь в декретном отпуске по уходу за третьим ребенком, очень важно чувствовать поддержку государства.

― Я легко нашла информацию о выплате в соцсетях, тем более я уже знала о том, что Президент Владимир Путин говорил об этом в своей речи. У меня трое детей. Двое уже ходят в школу. Их возраст как раз подходит для того, чтобы получить новую выплату. Могу сказать, что выплата пришлась нам очень кстати. Она пригодится нам, например, в обеспечении досуга детей, ― рассказывает Анастасия Егорова.

Прием заявлений на получение пособия на детей с 8 до 17 лет продолжается. Жители Карелии начали получать новые выплаты с 1 мая 2022 года. Выплата назначается на 12 месяцев со дня обращения. Если подать заявление до 1 октября 2022 года, можно получить деньги, начиная с апреля или с того месяца, когда ребенку исполнилось 8 лет.

Поддержка семей – первостепенная задача правительства. Адресная помощь позволяет помогать тем, кто в этом особенно нуждается. По данным Пенсионного фонда РК в республике количество детей, которым установлена выплата составляет 4679, из них 61% получат пособие в размере 100% от прожиточного минимума. Всего по стране выплата будет назначена примерно на 5 млн детей.

Выплату могут получить семьи не только с единственным родителем или алиментами ― новая выплата положена и полным семьям тоже. Размер среднего дохода на человека в семье не должен превышать величину регионального прожиточного минимума. Важно считать доход с учетом всех налогов. Точная сумма зависит от региона и от материальной ситуации в конкретной семье.

Пенсионный фонд Республики Карелия уточняет, что в районах Крайнего севера величина прожиточного минимума составляет 15 530 рублей. В местностях, приравненных к районам Крайнего севера ‒ 14 504 рубля.

Трудности, которые могут возникнуть со сбором и подачей документов преодолимы. Государство максимально упростило подачу заявления на это пособие: все необходимые сведения в большинстве случаев поступают из государственных информационных систем напрямую в органы, которые назначают выплаты. Заявление на пособие рассматривается в течение 10 дней.

Есть другие вопросы по новой выплате? Задать их и получить персональное разъяснение можно в онлайн-приемной Пенсионного фонда РФ: https://es.pfrf.ru/appeal/, а также в контактном центре по номеру 8-800-600-02-94 или на горячей линии (814-2)79-55-00, (814-2)79-55-55.

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