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Петрозаводчанка разработала смелый план, чтобы украсть тушенку и пирожные из магазина в Прионежье

Новости. Криминал
10:58, 27 Сентября 2023
фото: tornado.sprashivai.ru

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Прионежская полиция закончили расследовать уголовное дело о краже товара на 4,5 тысячи рублей.

В правоохранительных органах Прионежского района завершено расследование уголовного дела о магазинной краже в отношении 27-летней жительницы карельской столицы. 

Согласно материалам дела, молодая женщина разработала целый план кражи из сельского магазина. До места она добралась на арендованном автомобиле, который оставила неподалеку от торговой точки.

Затем убедилась, что за ней никто не наблюдает и прошлась по залу, где набрала в корзину средства бытовой химии, пирожные, тушенку, спиртное и молоко. Прикрыв все это курткой, она миновала кассу, погрузила краденое в машину и уехала. Все ее действия запечатлела камера видеонаблюдения. Сумма ущерба превысила 4,5 тысячи рублей.

В полиции злоумышленница полностью признала свою вину и активно помогала дознавателям. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили в МВД Карелии. 

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