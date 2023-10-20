Петрозаводчанка решила подработать сиделкой и лишилась всех сбережений

Правоохранительные органы карельской столицы проводят проверку по заявлению о мошенничестве.

В полицию Петрозаводска обратилась горожанка, которая рассказала, что решила подработать сиделкой и для этого разместила онлайн-объявление.



Вскоре ей позвонил неизвестный, который заявил, что готов взять ее на работу по уходу за больной матерью.



Мужчина также сообщил, что сам находится в Москве и поэтому хочет сразу перевести оплату. В итоге он будто бы перевел деньги на счет пенсионерки.



На самом деле, он вынудил саму пенсионерку расстаться со сбережениями. Она перечислила 80 тысяч рублей на неизвестный счет, заявили в МВД Карелии.



Полиция проводит проверку.





