Петрозаводчанка стала призером на Первенстве России по биатлону

Жительница Карелии Екатерина Лянгина выиграла уже вторую медаль на Первенстве России по биатлону (роллеры) среди юношей и девушек 17–18 лет в Чайковском.
Мастер спорта России, спортсменка Центра спортивной подготовки Екатерина Лянгина завоевала бронзовую медаль в спринте на 6 км. Наша землячка показала характер и отличную скорость, оставив позади сильнейших соперниц со всей страны.
Как отметили в Центре спортподготовки, это уже вторая бронза Екатерины на этих соревнованиях — ранее она прибежала третьей в гонке на 10 км.
Тренеры спортсменки: Валерий Соловьев, Елена Баженова.