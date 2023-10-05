Петрозаводчанка стала театроведом и изменила свою жизнь

Ольга Ковлакова стала героем проекта «Карельская артель».

Проект «Карельская артель» расскажет о людях, которые не побоялись следовать за мечтой. Жительница Петрозаводска Ольга Ковлакова, работая в «Ростелекоме», грезила о театре. В 50 лет она вышла на пенсию и поступила в театральную академию.

«Я думаю, что самое главное для театрального критика – насмотренность. Но в любом случае нужно иметь хотя бы начальный объем теоретических знаний. Хотя в наше время знания можно получить, и не заканчивая театроведческий факультет. У многих прекрасных театральных блогеров нет специального образования. Я не считаю себя серьезным профессиональным театроведом или критиком, но и блогером не считаю. Я всегда себя называю просто – автор. Моя насмотренность опережает теоретическую базу, театральные рецензии и статьи я пишу не регулярно, а только тогда, когда есть желание. Все это непрофессионально», – рассказала Ольга Ковлакова.

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