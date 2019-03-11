Петрозаводчанка стала жертвой мошенников

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Женщина поверила лжесотруднице банка и лишилась денег, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась 33-летняя гражданка. Она сообщила, что попалась на уловки мошенников, в результате чего лишилась 65 тысяч рублей.
Петрозаводчанке на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей одного из банков. Она сообщила, что из-за сбоев в программе женщине нужно срочно закрыть вклады и перевести деньги на другой счет.
Гражданка поверила мошеннице и сообщила сведения о своей карте. После этого ей пришли смс о том, что с ее счетов списали деньги.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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