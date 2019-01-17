Петрозаводчанка украла из магазина куртку почти за 10 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники магазина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

В торговом центре Петрозаводска на Древлянке продавцы отдела одежды обнаружили пропажу товара. Помещение не оборудовано антикражными воротами, видеонаблюдение отсутствует. Женская куртка стоимостью около 10 тысяч рублей хранилась у самого выхода и исчезла, когда продавец отвлеклась.

Персонал отдела отправился на поиски граждан с похожей вещью в руках. Но самостоятельные усилия, предпринятые в торговом центре, результатов не дали. Заявление о происшествии поступило в полицию.

Оперативники установили подозреваемую – 24-летнюю петрозаводчанку, ранее не привлекавшуюся к уголовной ответственности. В пояснениях она рассказала полицейским, что куртку изначально решила похитить для себя.

Схватив ее прямо с вешалкой, женщина поспешно скрылась. Но на следующий день планы изменились – подозреваемая сбыла похищенное за 3 тысячи рублей.

На женщину возбудили уголовное дело.