Петрозаводчанка украла из спортмагазина мужскую одежду

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В полицию обратились представители спортивного магазина на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.
При учете товара работники торговли обнаружили недостачу на сумму свыше 10 тысяч рублей.
С помощью записей видеонаблюдения сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и подозреваемую – 20-летнюю петрозаводчанку.
Женщина украла из магазина одежду, в том числе мужскую, и продала ее.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее другая петрозаводчанка украла из магазина гаджет для курения.
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