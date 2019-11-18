Петрозаводчанка украла из спортмагазина мужскую одежду

В полицию обратились представители спортивного магазина на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

При учете товара работники торговли обнаружили недостачу на сумму свыше 10 тысяч рублей.

С помощью записей видеонаблюдения сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и подозреваемую – 20-летнюю петрозаводчанку.

Женщина украла из магазина одежду, в том числе мужскую, и продала ее.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее другая петрозаводчанка украла из магазина гаджет для курения.