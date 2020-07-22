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Петрозаводчанка установила на телефон программу для защиты денежных средств и потеряла сбережения

Новости. Происшествия
12:42, 23 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Страх потерять деньги толкнул жительницу Петрозаводска в руки мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Жительнице карельской столицы позвонила девушка, представившаяся работницей банка, и спросила, не оформляла петрозаводчанка заявку на кредит. Когда та ответила отрицательно, звонившая взволнованным тоном сообщила, что это могут быть мошенники и сейчас ей перезвонят сотрудники безопасности банка.

Вскоре жительнице карельской столицы действительно позвонили. Новый голос сообщил, что необходимо установить на мобильный телефон специальную программу для защиты денежных средств. Приложение потребовало предоставить разрешение на доступ к данным мобильника, что и сделала владелица. После лжеработница службы безопасности потребовала войти в приложение банка и отправить любое сообщение в чат службы поддержки.

Установленная программа дала возможность получения удаленного доступа к устройству петрозаводчанки, а вход в интернет-сервис дал мошенникам доступ к денежным средства. Таким образом, злоумышленники похитили 39 тысяч рублей с ее счета.

Заявительница пояснила, что знала о таких мошенничествах, но когда ей позвонили "работники банка", то она поверила.

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