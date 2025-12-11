Петрозаводчанка в попытке защитить деньги от мошенников сама перевела им 1,3 млн рублей

Жительница карельской столицы поверила, что ее сбережения хотят украсть, и перевела их для сохранности незнакомым людям.
В Петрозаводске 63-летняя женщина стала жертвой мошенников и лишилась более 1,3 млн рублей. Горожанка перевела деньги на сторонний счет, чтобы защититься от аферистов. В МВД рассказали, как действовали злоумышленники.
В конце ноября петрозаводчанке позвонили с незнакомого номера и сообщили о замене домофона, попросив назвать код из СМС. Женщина продиктовала цифры.
Вскоре она получила еще одно сообщение — якобы в ее аккаунте онлайн-сервисов произошли изменения. В сообщении были указаны номера для связи, по которым горожанка перезвонила. Ей ответила якобы сотрудница Минцифры, которая заявила, что заявительница стала жертвой аферистов, и предложила перейти в стороннее приложение для общения.
В новом разговоре «специалист» сообщила, что на имя петрозаводчанки якобы оформлена доверенность, дающая право постороннему человеку распоряжаться ее банковскими вкладами. Женщина начала действовать по указаниям мошенников, чтобы «спасти» деньги. Сначала она закрыла свой счет и перевела почти 500 тысяч рублей на чужую карту.
В течение нескольких дней она закрывала другие вклады и переводила средства на указанные номера карт, в том числе оплачивала чужие товары и услуги. Петрозаводчанка думала, что таким образом защищает свои сбережения от аферистов. Когда звонки прекратились, она осознала, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
