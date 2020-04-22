Петрозаводчанка вынесла из магазина оптики 15 пар очков

В конце января в полицию с заявлением о краже обратилась работница салона оптики, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, женщина покинула рабочее место всего на пару минут. Когда вернулась, обнаружила, что с витрины пропали 15 пар очков. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя петрозаводчанка, на счету которой эта кража уже далеко не первая. Почти весь похищенный товар женщина успела перепродать.

Возбуждено уголовное дело.



Злоумышленница находится под арестом за ранее совершенные преступления.

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