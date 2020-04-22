890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Защити себя от обстоятельств
Сегодня 10:25
В Петрозаводске могут оштрафовать гипермаркет за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу 4
Сегодня 13:25
Пропускной режим из-за коронавируса стал помехой для адвокатов в Карелии 2
Сегодня 08:20
Первый клиент "Баренц групп" получил в банке "президентскую" льготную ипотеку под 6,5% 1
22.04.2020 21:26
Полиция Петрозаводска разыскивает "алиментщика" 1
22.04.2020 16:12
В Мурманской области за сутки почти у 100 человек подтвердился Covid-19
Сегодня 11:04

Петрозаводчанка вынесла из магазина оптики 15 пар очков

Новости. Криминал
15:00, 23 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В конце января в полицию с заявлением о краже обратилась работница салона оптики, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, женщина покинула рабочее место всего на пару минут. Когда вернулась, обнаружила, что с витрины пропали 15 пар очков. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя петрозаводчанка, на счету которой эта кража уже далеко не первая. Почти весь похищенный товар женщина успела перепродать.

Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленница находится под арестом за ранее совершенные преступления.

Ранее житель Карелии украл из дачного дома четыре самовара.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

Сегодня 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 12
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»