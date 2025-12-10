Петрозаводчанка взяла в займы 450 тысяч рублей и перевела их мошенникам

Жительница карельской столицы лишилась крупной суммы денег, поверив киберпреступникам.
26-летняя жительница Петрозаводска перевела мошенникам 450 тысяч рублей, стремясь защитить свои персональные данные. Об этом сообщили в МВД по Карелии.
— Аферисты внушили, что некие преступники взломали её аккаунт портала «Госуслуги», завладели счетами и попытались оформить незаконные кредиты. В ходе общения заявительницу убедили лично взять несколько займов на общую сумму 450 000 рублей и перевести эти деньги на неизвестный банковский счёт, — рассказали там.
В отношении киберпреступников возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
— Полиция Карелии предупреждает: киберпреступники могут назвать себя кем угодно. Не переходите по неизвестным ссылкам, не переводите деньги на сторонние счета и не сообщайте коды из SMS-сообщений, — написали в ведомстве.
