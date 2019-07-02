Петрозаводчанка за полчаса лишилась денег

Женщина перевела мошенникам свыше 50 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске 37-летней женщине в разгар рабочего дня позвонили на мобильный телефон. Мужчина рассказал, что с ее счета пытались списать деньги. Лжесотрудник банка пояснил, что таких посягательств можно избежать, если перевести деньги на некий новый лицевой счет.

Злоумышленник так ловко выстроил разговор, что женщина в течение получаса самостоятельно перевела 50 тысяч рублей с собственной кредитной карты на иной счет.

Также она перевела 4,5 тысяч рублей на другой счет.

Лишь в отделении банка потерпевшей после живого общения стало ясно, что ее обманули.

По данному заявлению в настоящее время проводится проверка.