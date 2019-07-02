Петрозаводчанка за полчаса лишилась денег

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Женщина перевела мошенникам свыше 50 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В Петрозаводске 37-летней женщине в разгар рабочего дня позвонили на мобильный телефон. Мужчина рассказал, что с ее счета пытались списать деньги. Лжесотрудник банка пояснил, что таких посягательств можно избежать, если перевести деньги на некий новый лицевой счет.
Злоумышленник так ловко выстроил разговор, что женщина в течение получаса самостоятельно перевела 50 тысяч рублей с собственной кредитной карты на иной счет.
Также она перевела 4,5 тысяч рублей на другой счет.
Лишь в отделении банка потерпевшей после живого общения стало ясно, что ее обманули.
По данному заявлению в настоящее время проводится проверка.
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