Петрозаводчанка зарегистрировалась на сайте знакомств и потеряла более миллиона

52-летняя жительница карельской столицы хотела найти любовь, а в итоге лишилась более миллиона рублей.
Женщина зарегистрировалась на сайте знакомств и начала общений с мужчиной, который втянул ее в авантюру.
Пара переписывалась в мессенджере. Собеседник представился биржевым трейдером и предложил новой знакомой заняться инвестициями под его руководством. Петрозаводчанка установила специальное приложение и открыла счет в одном из черноморских банков. Сначала она перевела на этот счет 50 тысяч рублей из своих сбережений.
Когда личные деньги закончились, мошенники уговорили женщину взять кредит на 1,3 миллиона рублей, деньги она также перевела на биржевой счет. Позже с ней связался якобы директор компании и потребовал срочно найти доверенное лицо для вывода средств. Когда женщина не смогла этого сделать и попросила закрыть счет, ей начали угрожать и говорить о большом долге.
Это показалось подозрительным, и потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.