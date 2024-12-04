Горожанка обратилась в Госкомитет по жилнадзору с просьбой проверить правомерность начисления платы за электроэнергию.

После обращения в Госкомитет Карелии по жилнадзору петрозаводчанке выполнили перерасчет платы за электроэнергию на сумму более 70 тысяч рублей, сообщили в паблике комитета.

В Госкомитет обратилась жительница многоквартирного дома по улице Машезерской. В обращении она просила проверить правомерность начисления платы за электроэнергию исходя из показаний индивидуального прибора учета в МКД, который признан аварийным и подлежащим сносу.

Специалисты Госкомитета обнаружили, что расчет платы за электрическую энергию ресурсоснабжающая организация производила исходя из показаний индивидуального прибора учета, а не по нормативу, как того требует жилищное законодательство в отношении домов, которые были признаны аварийными.

В ответе на запрос Госкомитета ресурсоснабжающая организация сообщила, что заявительнице выполнен перерасчет (снятие) платы за электроэнергию за период с октября 2021 года по апрель 2024 года.

Сумма перерасчета платы, начисленной за индивидуальное потребление электроэнергии, составила 73 тысячи 353 рубля.