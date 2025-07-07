Петрозаводчанки перевели мошенникам полтора миллиона рублей

В полицию Петрозаводска поступили заявления от трех местных жительниц, ставших жертвами телефонных аферистов.

Общая сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

21-летняя девушка перевела 728 тысяч рублей после звонка от лжесотрудника мобильного оператора и фальшивого представителя Центробанка. Девушка назвала код из СМС-сообщения. Якобы это было нужно для «продления» договора на услуги сотовой связи. Затем ей сообщили об утечке данных. Чтобы защититься от мошенников, петрозаводчанка отдала свои сбережения.

69-летняя пенсионерка лишилась 480 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые выдали себя за почтового работника и полицейского. Она назвала код для «получения заказного письма». Затем под давлением лжеправоохранителя женщина перечислила деньги на «безопасный счет».

Еще одна 68-летняя жительница города перечислила 351 тысячу рублей после сообщения о взломе ее аккаунта на «Госуслугах».

Во всех случаях преступники использовали схему с «безопасным счетом», которого не существует. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.