В Петрозаводске арестовали женщину, которая избила собственного ребенка

Сегодня Петрозаводский суд избрал обвиняемой меру пресечения.

25-летнюю женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, находящемуся в беспомощном состоянии (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Нпомним, 13 июня из одного из домов, расположенных в Петрозаводске, был госпитализирован младенец с сотрясением головного мозга. По предварительным данным, ребенка избила мать, будучи пьяной. На историю обратил внимание глава Следкома России. Он запросил доклад о расследовании уголовного дела.

Сегодня Петрозаводский суд избрал для обвиняемой меру пресечения. Ее взяли под стражу на 2 месяца до 13 августа.