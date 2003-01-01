Петрозаводчанок обманули при аренде квартиры и покупке собаки

Две жительницы Петрозаводска потеряли деньги из-за интернет-мошенников.

Де жительницы стали жертвами интернет-мошенников при совершении сделок в сети. Об этом сообщили в МВД Карелии.

39-летняя местная жительница нашла в интернете объявление о продаже породистого щенка. Через мессенджер она договорилась о цене и доставке. Затем ей прислали ссылку для оплаты, и она ввела данные своей карты. Позже женщина обнаружила, что с ее счета пропали 58 400 рублей. Она попыталась связаться с продавцом, тот перестал отвечать.

А 22-летняя девушка осталась без денег, отложенных на аренду. Ее заинтересовало объявление о сдаче квартиры в центре города. Девушка связалась с якобы собственником через мессенджер и обсудила условия аренды. После этого она перевела 36 000 рублей на указанный счет, после чего «собственник» пропал.

По этим фактам возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее в МВД рассказали о новой схеме обмана. Люди становятся и жертвами, и соучастниками мошенничества.