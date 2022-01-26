890x80
Реклама
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз 4
Сегодня 11:11
Кинолог рассказал, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками 2
26.01.2022 20:30
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 10
Сегодня 09:00

Петрозаводск бьет антирекорды – 18 засоров в день на канализационных сетях

Новости. Общество
15:01, 27 Января 2022
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

Новости партнеров

Буквально пару дней назад только за одну ночь сотрудники АО «ПКС-Водоканал» устранили 10 канализационных засоров.

Причина засоров остается неизменной – неправильное эксплуатирование сетей жителями города. Из канализации достают ветошь, предметы личной гигиены, одноразовые медицинские маски и строительный мусор. Например, этой неделе на улице Варламова причиной засора стал пенопласт.

Для наглядности того, что происходит с канализацией, сотрудники АО «ПКС-Водоканал» предоставили видео устранения засора на Лесном проспекте. Трудно вообразить, что кому-то в голову придет идея смыть в унитаз тряпки, но это, к сожалению, реальность – из канализации достают целые клубы ветоши, как тут не случится засору?

Даже если мусор случайным образом пройдет по домовым сетям, то у выхода из дома он присоединится к отходам из других квартир, и во дворе канализация выльется наружу – будет засор.

В сутки происходит около 18 таких засоров, это большая цифра для нашего города. Чтобы этого не случалось, нужно всего лишь соблюдать правила пользования канализацией. Не выбрасывайте в унитаз:

  • Средства личной гигиены, в том числе подгузники, ватные палочки, влажные салфетки и т.д.
  • Медицинские маски, перчатки
  • Окурки, спички
  • Целлофан
  • Бытовой и строительный мусор
  • Наполнители кошачьих лотков
  • Масло, жир, остатки еды

В Петрозаводске из канализации ежедневно достают упаковки от полуфабрикатов, чеки, бинты – прежде чем выкидывать это в унитаз, подумайте, что вы можете затопить не только свою квартиру, а доставить неприятности еще и соседям.

Те же правила остаются и в общественных местах: пожалуйста, в больницах, торговых центрах и кинотеатрах не забывайте, что из-за маски, спущенной в унитаз, на улице вы можете встретить ручей канализационных стоков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 10
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга рассказал о становлении своего бизнеса от магазинчика в жилом доме до крупного холдинга «Лотос».
Советская мода на подиуме и в жизни 6
25.01.2022 14:29
Ирина Мирошник: «Окончательное решение я всегда сама принимала» 45
24.01.2022 19:25
Во всем виноваты Австралия с Китаем 17
24.01.2022 14:22
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
24.01.2022 13:37
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»