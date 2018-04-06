Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:37, 06 Апреля 2018

"Петрозаводск должен соответствовать званию "Города воинской славы", заявляет депутат

По теме

МЧС Карелии дали советы туристам, рискнувшим в непогоду пройти по Ладоге на Валаам
06.04.18 15:28
"Лотос Plaza" предлагает весенние подарки
06.04.18 15:20
Инструктор с Сямозера ранее "прославился" избиением сына Меркушева
06.04.18 15:00
Все новости
Загрузка...

Вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев отметил высокое значение статуса "Город воинской славы" для карельской столицы и ее жителей.

С третьей годовщиной присвоения Петрозаводску почетного звания жителей города поздравили глава республики Артур Парфенчиков и глава Петрозаводска Ирина Мирошник, которые напомнили о подвигах защитников карельской столицы, проявленных в годы Великой Отечественной войны, а также о боевой истории города. Вместе с первыми лицами города и республики цветы к Вечному огню на площади Ленина возложили депутаты Петрозаводского городского совета.

- Мы чтим память героев, которые защищали нашу страну, наш город в том числе; мы помним людей, которые отстаивали нашу свободу и независимость. И город должен соответствовать своему высокому званию, - уверен вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев. - В этом направлении делается многое: благоустраиваются дворы и парки, ремонтируются дороги.

Матвеев также подчеркнул, что в благоустройстве Петрозаводска важна инициатива горожан. Депутаты Петросовета, отметил он, готовы совместно с представителями общественности работать над тем, чтобы столица Карелии соответствовала своему почетному статусу.

Напомним, указ о присвоении Петрозаводску звания "Город воинской славы" 6 апреля 2015 года подписал президент России Владимир Путин. Почетное звание городу присвоено за мужество, стойкость и массовые героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества.

По теме

МЧС Карелии дали советы туристам, рискнувшим в непогоду пройти по Ладоге на Валаам
06.04.18 15:28
"Лотос Plaza" предлагает весенние подарки
06.04.18 15:20
Инструктор с Сямозера ранее "прославился" избиением сына Меркушева
06.04.18 15:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:23
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего"
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
01.04.2018, 14:07
В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии

Аналитика

05.04.2018 10:12
Обществоведение
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 11
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
Сегодня 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»