"Петрозаводск должен соответствовать званию "Города воинской славы", заявляет депутат

Вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев отметил высокое значение статуса "Город воинской славы" для карельской столицы и ее жителей.

С третьей годовщиной присвоения Петрозаводску почетного звания жителей города поздравили глава республики Артур Парфенчиков и глава Петрозаводска Ирина Мирошник, которые напомнили о подвигах защитников карельской столицы, проявленных в годы Великой Отечественной войны, а также о боевой истории города. Вместе с первыми лицами города и республики цветы к Вечному огню на площади Ленина возложили депутаты Петрозаводского городского совета.

- Мы чтим память героев, которые защищали нашу страну, наш город в том числе; мы помним людей, которые отстаивали нашу свободу и независимость. И город должен соответствовать своему высокому званию, - уверен вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев. - В этом направлении делается многое: благоустраиваются дворы и парки, ремонтируются дороги.

Матвеев также подчеркнул, что в благоустройстве Петрозаводска важна инициатива горожан. Депутаты Петросовета, отметил он, готовы совместно с представителями общественности работать над тем, чтобы столица Карелии соответствовала своему почетному статусу.

Напомним, указ о присвоении Петрозаводску звания "Город воинской славы" 6 апреля 2015 года подписал президент России Владимир Путин. Почетное звание городу присвоено за мужество, стойкость и массовые героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества.