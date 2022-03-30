Главная туристическая достопримечательность столицы Карелии — креативные горожане.

Петрозаводск знаменит! Это высказывание полководца Александра Суворова с каждой новой эпохой приобретает новый смысл. Основатель проекта CreatePtz Екатерина Биктимирова хочет, чтобы Петрозаводск был знаменит не только своей военной историей, красивой набережной и природными достопримечательностями, но и интересными, креативными людьми. По словам предпринимателя, проработав 5 лет в должности начальника карельского Управления по туризму, она поняла, что для привлечения туристов недостаточно показывать им красивые виды и памятники — их надо увлечь чем-то необычным.

Возможность реализовать эту идею появилась в прошлом году, когда она ушла с госслужбы и решила заняться бизнесом. Вместе с руководителем Фонда территориального развития «Карьяла» Лианой Вагузенковой Екатерина придумала проект CreatePtz — объединение креативного сообщества Петрозаводска. Сейчас команда состоит уже из 7 человек.

Цель CreatePtz — объединить творческих жителей и предпринимателей города для создания креативного кластера, которой может появиться на базе исторического корпуса одного из бывших цехов Александровского завода. Одним из первых шагов стало открытие в августе прошлого года коворкинга и кофейни CreatePtz. А уже в сентябре состоялось открытие арт-пространства — площадки под открытым небом на Слободской площади «У Комара».

— Мы построили две веранды, танцплощадку и сцену, установили свет и аппаратуру ― все, что нужно для спортивных, танцевальных, дискуссионных и любых других открытых мероприятий, — рассказывает Екатерина. — Каждую субботу мы проводим занятия по скандинавской ходьбе, а с шести вечера — танцы, на которых выступают профессиональные танцоры и могут приходить все желающие. Дети катаются на горках, родители танцуют, пьют кофе. С нами сотрудничает Федеральная школа радио, Доброквесты, школа диджеинга RosherGang, Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala. Ребята могут проявить себя, а все горожане — приятно провести время на свежем воздухе.

Большая мечта требует больших денег на реконструкцию бывших заводских цехов. Уже ведется поиск инвесторов.

Эта исторически значимая территория уже привлекает туристов и горожан. Команда CreatePtz начала организовывать тематические экскурсии, создавать квесты для туристических групп. Екатерина также консультирует предпринимателей, помогает писать бизнес-планы в сфере туризма и креативных индустрий, а также готовить документы для получения грантов.

— Мы ищем креативных ребят, объединяем их с помощью проектов, которые сами и генерируем, — рассказывает руководитель проекта. — Например, мы принимали группы, которые приехали от общества «Знание». Утром мы проводили для них экскурсии, а потом привлекали спикеров для лекториев на тему экологии. В качестве спикеров выступали блогеры, ученые, экоактивисты, руководители проектов. Гости смогли познакомиться с интересными, яркими людьми из Петрозаводска.

Своих гостей организаторы CreatePtz приглашают в коворкинг работать и пить вкусный кофе.

— Это место притяжения креативного сообщества Петрозаводска, — рассказывает Екатерина. — Здесь можно поработать, объединиться для реализации своих проектов. Мы рассказываем ребятам, как можно получить господдержку, как принять участие в проектах. Один из наших проектов — создание первого маршрута с дополненной реальностью по Петрозаводску. Маршрут начинается у вокзала, проходит по историческим местам города, его арт-объектам и тайным местам и заканчивается около цехов Александровского завода. Туристы смогут увидеть карту на своем смарфтоне, пройти по маршруту через определенные точки, где размещены специальные таблички, при наведении на которые на экране гаджета появится описание и изображения различных объектов, которые когда-то существовали в городе. Кроме того, в маршрут будут включены и современные объекты, мы будем показывать, где самые купить креативные сувениры, где самый вкусный кофе и тому подобное.

Одна из задач проекта CreatePtz — не только реализация и поддержка креативных проектов, но и обучение креативному мышлению. Для этого проводятся специальные тренинги, участники которых осваивают техники придумывания креативных идей и поиска нестандартных решений застарелых задач.

— Самое главное — вытащить людей из их квартир, из-за их компьютеров, — говорит Екатерина. — Мы хотим, что они узнали об интересных, необычных людях, которые живут в Петрозаводске. Этих людей объединит креативный кластер Петрозаводска, который мы хотим сделать в цехах Александровского завода. С помощью объединения туризма и креативных индустрий Петрозаводск станет точкой притяжения для туристов.