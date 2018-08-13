Петрозаводск готов к зиме на 85 процентов

Проверкой управляющих компаний, не сообщающих о подготовке домов к отопительному сезону, займется прокуратура.

О выполнении профилактических работ на внутридомовых системах центрального отопления администрацию города до сих пор не оповестили три организации.

Как отметил на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона директор МКУ "Служба заказчика" Дмитрий Ситников, данные о ведении необходимых технологических мероприятий на централизованных отопительных системах многоквартирных зданий не сообщили управляющие организации ООО "УК Народная", ООО "Сфера управления" и ООО "УК 10 регион".

- На прошлой неделе поступил запрос из прокуратуры Петрозаводска о ходе работ по подготовке к зиме. Нами предоставлен полный отчет обо всех отстающих от графика и не предоставляющих такую информацию организациях, - отметил Дмитрий Ситников.

По данным на 9 августа, промывка систем центрального отопления в многоквартирных домах Петрозаводска выполнена на 88 процентов, опрессовка – на 86 процентов, их общая готовность к зиме оценивается в 85 процентов.