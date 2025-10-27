Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

В столице Карелии 4 ноября пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа, начинающаяся с крестного хода и завершающаяся народными гуляниями на главной площади.

Торжества начнутся с традиционного крестного хода от собора Александра Невского до площади Кирова. В 12:00 на главной сцене площади стартует праздничный концерт «Народов много – Родина одна!» с участием солистов Музыкального театра Карелии и других творческих коллективов, сообщает Глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Параллельно на площади развернутся народные гуляния в рамках фестиваля «Марьяне». Гостей праздника ждет общая хороводная карусель (крууга), награждение победителей конкурса «Лукошко для Марьяне» и творческий показ уникальных платков из семейных коллекций. Для горожан всех возрастов организованы мастер-классы, спортивные соревнования, песни и танцы. Напомним, недавно мы сообщали, что Общекарельский крестный ход пройдёт в Петрозаводске 4 ноября.