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Петрозаводск и Лахденпохья попали в топ-10 направлений для отдыха в экокоттеджах летом

Новости. Общество
18:00, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, где туристы заказывают чаще всего экодома на берегу водоемов.

По данным Tvil.ru, оставшуюся часть лета многие туристы пытаются провести в деревянных домах на берегу реки или озера. В экодомах легко дышится и прохладно.  Самые популярные направления отдыха в таких домах — Крым, Краснодарский край, Карелия, Башкирия, Тверская область.

Так, в топ-10 вошли Лахденпохья и Петрозаводск, а также Евпатория, Ялта, Феодосия, Ейск, Анапа, Должанская, Банное и Осташков.

По статистике сервиса, туристы бронируют экодома от 4 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Ейске (в среднем 2 828 рублей за ночь), дороже – в Лахденпохье (6 562 рублей) и Осташкове (6300 рублей). В Петрозаводске отдых обойдется в среднем в 4 978 рублей.

Ранее поселок в Карелии попал в топ-10 популярных курортных поселков без толпы туристов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-07-20 18:17:29
Надо бы им удвоить курортный сбор.))
Гость
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