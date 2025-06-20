Петрозаводск и маленькая деревня в Карелии вошли в топ-10 мест для отдыха в глэмпингах

Два направления в республике оказались в первой десятке самых популярных мест в России для отдыха в кемпингах и глэмпингах.

Город Петрозаводск и деревня Кирконкюля в Питкярантском округе Карелии вошли в топ-10 самых популярных направлений в России для отдыха в кемпингах и глэмпингах. Об этом рассказали в Твил.ру, эксперты которого изучили результаты бронирования на лето-2025 года.

Петрозаводск при этом оказался самым дорогим из топ-направлений. В среднем туристы платят за ночь отдыха в глэмпингах в окрестностях карельской столицы 9.4 тысячи рублей. Останавливаются гости Карелии в них чаша всего на 4 ночи.

В Кирконкюля ценник чуть меньше, 7.1 тысячи рублей, но тоже является одним из самых больших в топ-10. На берегу Ладоги туристы чаще всего останавливаются на 2 ночи.