Петрозаводск начали украшать к Новому году

Подрядчики приступили к установке елей и к монтажу световых консолей в Петрозаводске.
До праздников остается пять недель. Сегодня подрядчики начали украшать Петрозаводск. Световые консоли монтируют в Соломенном, на Зареке и в Центре.
— Все районы города украсим световыми консолями (500 штук) и декоративными конструкциями. На главном проспекте Петрозаводска — проспекте Ленина — впервые повесим гирлянды на деревьях, посаженных на магистральных газонах. Они подросли — теперь это можно делать безопасно для растений. Также праздничную обмотку деревьев сделаем в парках Победы и Зарецком, в скверах Петра Анохина и Пирамида, а также на Санкт-Петербургской аллее. Работы начнем 1 декабря, — рассказала глава города на своей странице в ВК.
Также начали устанавливать новогодние ели в районах города. В этом году в Петрозаводске их будет 16. Впервые елку поставят в Губернаторском саду. В створе проспекта Ленина на набережной елки в этом году не будет. Дерево установят в ротонде.
— Здесь она будет более защищенной от коварных зимних ветров, дующих с Онежского озера, — объяснила мэр города.
Напомним, в прошлом году из-за за сильного ветра елка затанцевала и упала. Произошло это в декабре. Вернули тогда елку на место к праздникам.
В этом году все 16 праздничных деревьев обещают установить в районах до середины декабря. Главную новогоднюю ель высотой 18 метров начнут монтировать на площади Кирова 1 декабря.
Ранее власти Петрозаводске рассказали, будет ли в этом году новогодний салют.