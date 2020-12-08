Петрозаводск начали украшать новогодними огнями

Опоры наружного освещения украшаются праздничной подсветкой в разных районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Компания "Люмен+" продолжает готовить Петрозаводск к Новому году.

Как сообщили в администрации города, подрядчик уже установил световые консоли на проспектах Ленина, Карла Маркса, на улицах Шотмана, Чапаева, Еремеева, набережной Гюллинга, площади Гагарина. Накануне оборудование смонтировали на улицах Куйбышева, Мелентьевой, Германа Титова, Кирова, Питкярантской, на Первомайском и Октябрьском проспектах. В ближайшее время праздничные элементы разместят на улицах Антонова, Чапаева, Ровио, Ключевой, на аллеях Берёзовой и Дружбы, на Комсомольском проспекте.





Новые световые консоли установят в городе до 15 декабря. Среди них, например, посвящённые 100-летнему юбилею республики, которые разместят на площади Кирова. Около сотни новых консолей появятся на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Еремеева.



Подготовка Петрозаводска к праздникам стартовала раньше обычного, пояснили в мэрии. Всего к Новому году в городе оборудуют более 80 декоративных конструкций и более 900 световых консолей.

В разных районах уже установили 13 искусственных елей. Три натуральных елки появятся в ближайшее время в районах СКЗ, Железнодорожном и Сулажгоре. В парке Ямка к праздникам смонтируют детский зимний городок, а в центральной части карельской столицы планируется световое оформление деревьев гирляндами.