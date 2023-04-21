Петрозаводск накрыла мощная гроза с ливнем (ФОТОФАКТ)

Дороги в столице Карелии превратились в бурные потоки.
Ближе к вечеру 19 июня Петрозаводск накрыл мощный ливень — визуально самый сильный в нынешнем году. Дождь сопровождался раскатами грома.
Читатель поделился с редакцией фото города под потоками воды с небес.
Как отметили очевидцы, из-за сильного ливня дороги в городе превратились в реки. Впрочем, дождь закончился довольно быстро, оказавшись кратковременным.
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