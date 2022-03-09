Петрозаводск обеспечен инвестициями в коммунальной сфере на 30 лет вперед

Директор АО «ПКС-Водоканал» ответил на злободневные вопросы, связанные с арендой городских сетей.

Пятнадцатого марта большинством голосов Петрозаводский городской совет принял решение о заключении концессионного соглашения с АО «ПКС-Водоканал» на 30 лет. Концессия будет подписана при условии, что арендатор возьмет на себя обязательства по инвестиционным вложениям.

Мы поговорили с главным управляющем директором АО «ПКС-Водоканал» Александром Сафроновым, и он ответил нам на самые злободневные вопросы, связанные с концессией.

— Александр Владимирович, петрозаводчане беспокоятся, что концессия позволяет забрать предприятию сети себе. Это так?

— Сети мы себе не приватизируем, как считают некоторые петрозаводчане. Система водоснабжения и водоотведения всегда принадлежала и будет принадлежать городу. Более того, все, что мы сделаем в течение ближайших 30 лет в рамках концессионного соглашения, тоже останется в муниципальной собственности.

— Что теперь станет с тарифом? Вы планируете инвестировать большие деньги, значит, и тариф резко вырастет?

— Тарифная политика не изменится. Тарифы останутся доступными для петрозаводчан, их рост не будет превышать индекс потребительских цен, установленный государством. На сегодняшний день это 4% в год. А что касается инвестиций, то для того чтобы рост тарифов оставался в этих рамках, мы планируем помимо собственных средств привлекать федеральные. Это возможно только на условиях концессии.

— АО «ПКС-Водоканал» арендует сети до 2025 года. Почему концессия необходима сейчас?

— В 2022 году Фонд содействия реформирования ЖКХ предусматривает несколько программ. Например, 1,2 миллиарда рублей выделяется федеральным центром на реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения в рамках проекта комплексного развития территории Октябрьского района. Еще один проект — льготное кредитование водоканалам на реализацию мероприятий по модернизации ЖКХ на 30 лет под 3% годовых, что особенно актуально в нынешней экономической ситуации. Срок подачи заявок для участия в проектах — 2022 год, а обязательное условие для участия — концессия.

— Какие планы после заключения концессии?

— АО «ПКС-Водоканал» уже предоставило Администрации Петрозаводска долгосрочный план развития коммунальной инфраструктуры: в случае заключения концессии предприятие гарантирует инвестировать в систему водоснабжения и водоотведения больше 5,3 миллиардов рублей. Самый главный фактор, тормозящий развитие систем — это старые сети, и нужно делать акцент на их замену и модернизацию. На данный момент износ сетей в городе составляет больше 70%.

Только за 2021 год АО «ПКС-Водоканал» инвестировало порядка 250 миллионов рублей в проекты по модернизации системы водоснабжения и водоотведения, а с 2005 года «РКС-Петрозаводск» вложили в системы ВиВ города более 1,9 млрд. рублей.

Ежегодно АО «ПКС-Водоканал» в рамках концессионного соглашения будет предоставлять отчет о проделанной работе Администрации — собственнику имущества. Этот отчет мы хотим сделать публичным. Также мы будем ежеквартально размещать краткие отчеты в социальных сетях и средствах массовой информации.

В 2022–2024 гг. в коммунальную инфраструктуру Петрозаводска будут инвестированы невиданные до этого суммы — от 400 до 450 миллионов рублей с учетом федерального финансирования. Совсем скоро петрозаводчане увидят, как качество услуг водоснабжения и водоотведения будет меняться в лучшую сторону.

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