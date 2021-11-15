Петрозаводск оказался в лидерах среди городов России по благоустройству, но жители недовольны

Уровень благоустройства и состояние экологии в Петрозаводске намного выше, чем в других городах России, но большинство жителей карельской столицы с этим не согласно.

Об этом говорят результаты исследования Федеральной государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, которая рассчитала индекс качества жизни во всех административных центрах регионов России.

По каждому ключевому показателю городам присваивался балл от 0 до 100, где 0 баллов — худшее значение, 100 баллов — лучшее значение.

Самую высокую оценку получило благоустройство Петрозаводска — 70.61 балла. Это выше, чем в среднем по России (60.43 балла). При определении индекса учитывалась, например, доля площади городских земель, отведенной под парки и зеленые зоны. В Петрозаводска она составила 42.22%, что почти в 2 раза больше среднероссийского. Доступ как минимум к 1 га озелененных пространств в Петрозаводске имеют 97.1% населения — это тоже, больше чем в среднем по стране. Вместе с тем, плотность застройки жилыми домами, которая влияет на качество жизни, в Петрозаводске почти вдвое больше чем по стране.

По состоянию экологии ситуация в столице Карелии заслужила 61.19 бала — это лучше, чем по России. Однако, затраты на охрану окружающей среды из бюджета города в Петрозаводске составляют всего 12.23 рубля на человека — в 4 раза меньше среднего по стране.

Вместе с тем, опрос жителей Петрозаводска показал, что лишь 43% из них считают свой город красивым и ухоженным, а среднероссийский показатель составляет 51.33%.

Кроме благоустройства и экологии индекс учитывает жилищные условия, доход и работу, здоровье, образование, мобильность, развитие территорий, безопасность, общество, работу и отдых, гражданские права.

О других результатах исследования читайте в статье «Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске».