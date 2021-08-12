Петрозаводск опередил большинство городов России в решении квартирного вопроса

Темпы жилищного строительства и обеспеченность населения квадратными метрами в Петрозаводске выше среднероссийского показателя.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга городов России по вводу жилья.

В 2020 году на в пересчете на одного жителя Петрозаводска строители ввели в эксплуатацию 0,62 м2. В среднем по России этот показатель 0,561 м2.

В среднем на каждого жителя карельской столицы приходится 27 м2 жилья, а в среднем по России — 26,9 м2.

В целом, Петрозаводск занял 38 место в рейтинге.