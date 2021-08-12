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Петрозаводск опередил большинство городов России в решении квартирного вопроса

Новости. Общество
12:52, 16 Августа 2021
фото: © Виталий Невар / ТАСС

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Темпы жилищного строительства и обеспеченность населения квадратными метрами в Петрозаводске выше среднероссийского показателя.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга городов России по вводу жилья.

В 2020 году на в пересчете на одного жителя Петрозаводска строители ввели в эксплуатацию 0,62 м2. В среднем по России этот показатель 0,561 м2.

В среднем на каждого жителя карельской столицы приходится 27 м2 жилья, а в среднем по России — 26,9 м2.

В целом, Петрозаводск занял 38 место в рейтинге.

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Комментарии

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Joker
2021-08-16 13:26:08
И так уже половина жителей Карелии (18 по размеру территории субъект России) проживает в Петрозаводске... Что дальше ?
David.
2021-08-16 13:01:02
Это не жильё, это унылое гетто!
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