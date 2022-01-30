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Петрозаводск остается крупнейшим должником среди муниципалитетов Карелии

Новости. Экономика
11:14, 31 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В 2021 году общий объем муниципального долга вырос в республике на 31 миллион рублей.

К началу нынешнего года объем муниципального долга составил в Карелии 3 миллиарда 832 миллиона рублей и по сравнению с 1 января 2021 года вырос на 31 миллион рублей. Как отметили в республиканском министерстве финансов, объем долговых обязательств увеличился в прошлом году у семи из 18 муниципальных образований региона. Такое же количество муниципалитетов сократило свою задолженность, у двух она осталась на прежнем уровне, и только Лоухский и Калевальский районы вообще не имеют долгов.

По-прежнему самым большим должником среди муниципальных образований Карелии является Петрозаводский городской округ. Его задолженность на 1 января 2022 года составила более 2 миллиардов 188 миллионов рублей и увеличилась за год на 28 миллионов.

Однако, как отмечают в карельском Минфине, в прошлом году в республике был реализован механизм замещения рыночной части муниципального долга бюджетным кредитом из федерального бюджета. Благодаря этому, региону удалось снизить долю коммерческих обязательств муниципальных образований в общем объеме долга с 95 % до 53 %, что позволило сократить расходы на долговое обслуживание.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2022-01-31 13:21:25
Прожирание бюджета -это обычное дело в работе " команды " вместе с " командиром " .
goo
2022-01-31 12:01:46
Судя по информации из Википедии За 20 лет Россией было списано около $140 млрд долларов разным странам. Не знаю зачем, но я посчитал что это более чем 2800 долгов Петрозаводсков.
кир
2022-01-31 13:17:57
goo, не надо никому помогать. Тем более, что "друзья" показали своё истинное лицо. У России только два союзника - это армия и флот.
David.
2022-01-31 11:58:35
Ну хоть салюты будут! :)
кир
2022-01-31 11:42:49
Живете не по средствам. :)
Беня
2022-01-31 12:03:48
кир, отнюдь, так нынче модно. У Японии госдолг больше 2-х ВВП, и ничего, передовое государство :)
А у Америки болг вообще 28 триллионов долларов :) И непрерывно растет :)
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