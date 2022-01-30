Петрозаводск остается крупнейшим должником среди муниципалитетов Карелии

В 2021 году общий объем муниципального долга вырос в республике на 31 миллион рублей.

К началу нынешнего года объем муниципального долга составил в Карелии 3 миллиарда 832 миллиона рублей и по сравнению с 1 января 2021 года вырос на 31 миллион рублей. Как отметили в республиканском министерстве финансов, объем долговых обязательств увеличился в прошлом году у семи из 18 муниципальных образований региона. Такое же количество муниципалитетов сократило свою задолженность, у двух она осталась на прежнем уровне, и только Лоухский и Калевальский районы вообще не имеют долгов.

По-прежнему самым большим должником среди муниципальных образований Карелии является Петрозаводский городской округ. Его задолженность на 1 января 2022 года составила более 2 миллиардов 188 миллионов рублей и увеличилась за год на 28 миллионов.

Однако, как отмечают в карельском Минфине, в прошлом году в республике был реализован механизм замещения рыночной части муниципального долга бюджетным кредитом из федерального бюджета. Благодаря этому, региону удалось снизить долю коммерческих обязательств муниципальных образований в общем объеме долга с 95 % до 53 %, что позволило сократить расходы на долговое обслуживание.