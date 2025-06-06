Петрозаводск останется без «Алых парусов»: праздник пройдет только в Петербурге

Стало известно расписание дня Республики, с прошлого года оно претерпело некоторые изменения

28 июня праздник выпускников «Алые паруса» пройдет только для петербуржцев. Подготовка к нему идет с 5 июня, в центре города установили ограничения движения в связи с организацией праздника.

В Петрозаводске же в конце июня выпускники смогут поучаствовать только в Божественной литургии и в патриотической акции Министерства обороны России.

На днях стало известно расписание праздника 105-летия Карелии. Долгожданных двухмачтовых судов там не упомянули. В прошлом году они все же посещали Петрозаводск.

Ранее мы рассказывали, что 28 июня в Петрозаводске пройдут ождновременно два праздника: 105-летие Республики Карелия и День города. На празднике выступят Ольга Коромухина, группа «Парк Горького» и многие другие. Полное расписание программы и ее участников смотрите здесь.