Петрозаводск отметит День эколога несколькими субботниками

В течение недели в столице Карелии пройдет несколько экологических акций, сообщили в администрации города.

В День эколога, который в России отмечают 5 июня, в Петрозаводске состоится «Марафон зеленых дел». По инициативе Минприроды Карелии в городе пройдут субботники, экопробеги, участие в сборе вторсырья и многое другое. В воскресенье пройдет акция по уборке берегов Неглинки. Подробнее можно узнать в «Столице на Онего».

Также в течение недели планируется провести субботники на Перевалке и Древлянке. Стихийную свалку на улице Фрунзе в районе дома № 21б будут разбирать 1 июня. Субботник на пересечение улицы Попова и Лососинского шоссе пройдет 3 июня. Обе акции начнутся в 16.00.

Кроме того, организовать субботник горожане смогут самостоятельно. Для этого нужно будет согласовать дату, время и место мероприятия по телефонам: 71-35-66, 71-35-90. О предоставлении инвентаря и вывозе мусора также нужно будет договориться заранее.