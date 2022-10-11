Петрозаводск отметит Новый год скромно и без салюта

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как город будет праздновать Новый год, учитывая, что сейчас в стране проводится специальная военная операция.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что к нему в личку горожане постоянно присылают свои пожелания по поводу проведения Нового года. Одни – с учетом специальной военной операции – призывают вообще отменить праздник, утренники и корпоративы, а другие – просят установить дополнительные новогодние ели в своих районах…

По этому поводу у главы города свое мнение.

«Новый год отменять никто не будет. Праздник – нужен. Да, скромный, да, в соответствии с веянием времени, но никаких панических настроений быть не должно. Общегородской праздник никогда не отменялся, менялись лишь форматы. В этот раз мы сделаем всё возможное, чтобы создать новогоднее настроение для детей участников СВО. Никаких помпезных мероприятий городская администрация не планировала и не планирует. Новые украшения, салюты – отменены», - высказался Владимир Любарский.

Что касается установки елей в районах города. То они, по словам главы Петрозаводска, будут расставлены там же, где и в прошлые годы.

Подробную программу всех мероприятий можно будет посмотреть на сайте и в паблике мэрии, а также на сайте «Панорама культуры Петрозаводска».