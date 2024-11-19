Жюри рассмотрело заявки 110 городов из разных регионов страны.

Петрозаводск победил во всероссийском конкурсе лучших спортивных муниципалитетов, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова. По ее словам, конкуренция была нешуточная — жюри рассмотрело заявки 110 городов из разных регионов страны.



Первое место Петрозаводск занял в номинации «Лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом» среди муниципалитетов с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек. Конкурс проводится по инициативе Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».





В этой победе частичка труда тысяч горожан, которые выбирают для себя физическую культуру. Поздравляю всех сторонников здорового образа жизни, наших спортсменов — профессионалов и любителей, тренеров, организаторов физкультурных событий, и, конечно, болельщиков!

— написала Инна Колыхматова.



Мэр карельской столицы добавила, что Петрозаводск — действительно активный город, который в любое время года и при любой погоде готов доказать, что спорт — это норма жизни.