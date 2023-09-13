Петрозаводск подсветят с помощью инсталляций

В столице Карелии пройдет фестиваль световых инсталляций (12+).

Российские светодизайнеры порадуют петрозаводчан с 22 по 24 сентября. В эти дни в столице Карелии состоится фестиваль LightCode (12+). Горожанам покажут 8 инсталляций. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

«Многочисленные поездки по городам и зародили идею популяризировать светодизайн, прокачивать малые города России, создавать и подчеркивать с помощью света ценность самобытности городов и их дизайн-код. Свет - это наш инструмент», – объяснили организаторы мероприятия свою задумку.

Где будет проходить фестиваль, знает «МК в Карелии».