Петрозаводск получил дополнительные 300 миллионов рублей на зимнее содержание дорог

Артур Парфенчиков рассказал ремонте и содержании дорог республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал об увеличении дорожного фонда республики.

«Продолжаем приводить в порядок наши дороги. В этом году благодаря росту доходов республики, нам удалось увеличить Дорожный фонд на 700 с лишним миллионов рублей. Часть этих средств, 300 миллионов, направим Петрозаводску — на зимнее содержание дорог. 423,5 миллиона — на ремонт и содержание дорог местного и регионального значения», — написал Артур Парфенчиков.

По словам руководителя Карелии, часть этих средств пойдет на ремонт дороги от трассы «Кола» до Сегежи. Первый участок протяженностью 9 километров сделан в этом году, еще 10 километров завершат в 2023-м.

Еще одна трасса — «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа». В 2023 году планируется доделать последний участок этой дороги протяженностью 34 километра.