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Новости. Общество
13:27, 21 Марта 2018

Петрозаводск получит столичный статус и станет "красивым раем", заявляют власти

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Комитет по госустройству и местному самоуправлению парламента Карелии поддержал законопроект о присвоении Петрозаводску официального статуса столицы республики.

По словам представителя главы в Законодательном собрании Карелии Юрия Шабанова, работа над законопроектом о присвоении Петрозаводску столичного статуса будет вестись одновременно с разработкой программы развития горда. В ней будут указаны конкретные объекты и источники финансирования. Участвовать в обсуждении смогут все желающие, заверил представитель главы республики, сообщают "Вести Карелии".

"С каждым годом столица становится все лучше и лучше и наша задача, чтобы к 20 году мы сделали ее зеленым красивым раем", - добавил Шабанов.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-03-21 15:26:20
Какой бред...
P.S. Кир, опоздал! Статус столицы прописан в конституции РК много лет назад. Весь этот цирк - отвлечение зрителей фокусником.
Жуков
2018-03-21 14:59:07
Получится рай в дремучем крае.
кир
2018-03-21 13:52:16
Ни в коем случае статус столицы Петрозаводску давать нельзя и разваливать российскую государственность. Дополнительные деньги разворуют и потратят на уплотнительную застройку города.
однозначно
2018-03-21 13:52:04
Самобытные собачатники любые райские кущи засрут.
YellowSubmarine
2018-03-21 13:42:34
См. мой коммент к сегодняшней статье:
https://stolicaonego.ru/news/nazvany-osnovnye-vidy-biznesa-sozdajuschie-rabochie-mesta-v-petrozavodske/#form_discussion
nae
2018-03-21 13:38:28
"чтобы к 20 году мы сделали ее зеленым красивым раем" Вот только не уточнил для кого.
Гость
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