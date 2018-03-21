13:27, 21 Марта 2018
Петрозаводск получит столичный статус и станет "красивым раем", заявляют власти
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Комитет по госустройству и местному самоуправлению парламента Карелии поддержал законопроект о присвоении Петрозаводску официального статуса столицы республики.
По словам представителя главы в Законодательном собрании Карелии Юрия Шабанова, работа над законопроектом о присвоении Петрозаводску столичного статуса будет вестись одновременно с разработкой программы развития горда. В ней будут указаны конкретные объекты и источники финансирования. Участвовать в обсуждении смогут все желающие, заверил представитель главы республики, сообщают "Вести Карелии".
"С каждым годом столица становится все лучше и лучше и наша задача, чтобы к 20 году мы сделали ее зеленым красивым раем", - добавил Шабанов.
Подробнее читайте в материале издания.
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