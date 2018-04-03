Петрозаводск попал в список дешевых городов России для весеннего отдыха

По теме
Загрузка...
Российский сервис бронирования жилья назвал города, где туристы потратят меньше всего средств весной 2018 года.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года, пишут "РИА Новости".
В топ-10 самых недорогих для туристов городов страны для весенних поездок входят: Комсомольск-на-Амуре, где ночь в гостинице будет стоить 600 рублей, Тула (600-700 рублей), Павловский Посад (650), Тюмень (700), Красноярск (730), Астрахань (750), Волгоград (900), Петрозаводск (около 1000), Воронеж (1100-1200 рублей). Замкнула десятку Йошкар-Ола (1800 рублей).
По теме
Выбор читателей
28.03.2018, 10:31
28.03.2018, 11:44
01.04.2018, 15:36
28.03.2018, 16:05
27.03.2018, 14:09
29.03.2018, 10:19
Аналитика
28.03.2018 16:05
Капитал
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
27.03.2018 13:09
22.03.2018 10:16
Чтиво
02.04.2018 11:57
Без политики
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
30.03.2018 10:23
29.03.2018 10:56
Медиа
30.03.2018 09:53
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии