Петрозаводск попал в список дешевых городов России для весеннего отдыха

Российский сервис бронирования жилья назвал города, где туристы потратят меньше всего средств весной 2018 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года, пишут "РИА Новости".

В топ-10 самых недорогих для туристов городов страны для весенних поездок входят: Комсомольск-на-Амуре, где ночь в гостинице будет стоить 600 рублей, Тула (600-700 рублей), Павловский Посад (650), Тюмень (700), Красноярск (730), Астрахань (750), Волгоград (900), Петрозаводск (около 1000), Воронеж (1100-1200 рублей). Замкнула десятку Йошкар-Ола (1800 рублей).