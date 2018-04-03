Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
2700
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1500
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2990
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Новости. Общество
17:20, 03 Апреля 2018

Петрозаводск попал в список дешевых городов России для весеннего отдыха

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Российский сервис бронирования жилья назвал города, где туристы потратят меньше всего средств весной 2018 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года, пишут "РИА Новости".

В топ-10 самых недорогих для туристов городов страны для весенних поездок входят: Комсомольск-на-Амуре, где ночь в гостинице будет стоить 600 рублей, Тула (600-700 рублей), Павловский Посад (650), Тюмень (700), Красноярск (730), Астрахань (750), Волгоград (900), Петрозаводск (около 1000), Воронеж (1100-1200 рублей). Замкнула десятку Йошкар-Ола (1800 рублей).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-03 17:38:42
В Пудоже у Шукаря остановиться можно. Он добрый человек - самогонки нальет и направление в сторону Надвоиц правильно укажет. Золотое кольцо Карелии.
Мизантроп
2018-04-03 18:37:10
однозначно, +100500 ))))
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