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Петрозаводск попал в топ непопулярных для путешествий городов России по итогам года

Новости. Общество
17:20, 18 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что в 2020 году произошли изменения в предпочтениях туристов.

Петрозаводск занял 8 место в топ-8 непопулярных для путешествий российских городов.  В столице Карелии, Соль-Илецке, Новосибирске, Таганроге, Туапсе, Приозерске, Переславле-Залесском, Великом Устюге, произошло падение бронирований в этом году: от 12 процентов до 65 процентов. Причины падения бронирований связаны как с ограничениями из-за пандемии, так и с перестройкой к новым реалиям самих отелей, считает Tvil.ru.

При этом популярность некоторых городов в 2020 году заметно выросла: у Саратова и Волгограда на 150%, у Сургута и Бахчисарая на 200%, у Самары на 100%, у Уфы и Ростова-на-Дону на 100%.

Ранее сообщалось, что Карелия признана лучшей для отдыха на озерах.

 

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Комментарии

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тетка
2020-12-18 17:52:48
Вот и хорошо, не приезжайте.
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