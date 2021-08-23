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Петрозаводск после дождя ушел под воду (ФОТО)

Новости. Происшествия
06:40, 25 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ»

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Горожане 24 августа запечатлели затопленные после дождя улицы карельской столицы, вода залила даже пешеходный мост через Неглинку.

После сильного и длительного ночного ливня улицы в разных районах города оказались затоплены водой. Ливневая канализация не справлялась со своей задачей — вода задерживалась на поверхности, превращая улицы и площади в настоящие реки и озера.

Эту фотографию в редакцию «Столицы на Онего» прислали читатели. Вода в одном из районов города залила всю улицу. До этого на похожую проблему жаловались жители Сулажгоры, где отремонтированная дорога с новым асфальтом из-за дождей превратилась в реку.

Напомним, ранее в ГИБДД Петрозаводска объяснили, как правильно ездить в дождь по лужам.

Фотографии залитого водой двора разместил в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» один из подписчиков.

«Ливневки, где вы?» — задает риторический вопрос автор фото.

После дождя произошел и разлив городских рек. В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» были выложены фото затопленной поймы Лососинки в районе набережной Гюллинга. На пляж и спортивную площадку вынесло мусор.

А вышедшая из берегов Неглинка подтопила пешеходный мост на Древлянке — люди вынуждены были прыгать через бурлящий поток.

Ранее мы публиковали видео из Университетского городка, где машины с трудом проезжали через огромную лужу.

На Зареке рядом со школой из колодца переполненной ливневой канализации забил фонтан. На Древлянке полностью затопило площадку для выгула собак. Мэр города Владимир Любарский объяснил потоп изменением «гидрологического режима территории».

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