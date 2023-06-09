Петрозаводск празднует День России вместе со всей республикой (ФОТОРЕПОРТАЖ)

12 июня столица Карелии отмечает главный национальный праздник нашей страны.

В понедельник, 12 июня, десятки жителей и гостей столицы Карелии пришли к Дворцу творчества детей и юношества, чтобы вместе встретить День России.



Жителей республики поздравил руководитель нашего региона Артур Парфенчиков.



«Россия всегда славилась, в первую очередь, своими гражданами – двигающими вперед науку, воспитывающими подрастающие поколения, проявляющими доблесть в защите рубежей Отечества, развивающими новые технологии и промышленность, добивающимися успехов в спорте и собственном деле, уважающими свою историю, подвиги предков и малую Родину», - отметил глава Карелии.







Отметим, в эти минуты на площадке у Петровского дворца проходит концерт республиканского центра патриотического воспитания. Для зрителей выступают творческие коллективы, к мероприятию присоедились лидеры общественного мнения, ветераны, участники СВО, их семьи и волонтеры.



Организаторы представили жителям и гостям карельской столицы фотовыставку «Моя Родина – Россия». В это же время в кинотеатре «Премьер» идут мультфильмы из цикла «Гора самоцветов. Выпуск 1: Мы живем в России».

В 13.00 на Советской площади возле памятника Отто Куусинену начался всероссийский танцевальный флешмоб «Русь Танцевальная – 2023». Музыку к событию традиционно написал фольклорный ансамбль из Санкт-Петербурга. В аранжировке чередуются мотивы народных танцев из разных регионов страны.

А в 17.00 в Доме Кантеле проведут тематический квест, который поведает участникам о национальной культуре родного края и его коренных жителях: карелах, финнах, вепсах, ингерманландцах и русских.

Также разнообразные праздничные мероприятий пройдут в карельских учреждениях культуры. Среди них – выставки, экскурсии, концерты, литературные гостиные и телемост с другими регионами.









































