Петрозаводск превратился в каменные джунгли, считают участники опроса

Участники опроса рассказали, что они думают о вырубках кустов и деревьев в городе.
В опросе приняли участие 397 человек, которые ответили на вопрос: в Петрозаводске больше вырубают деревьев или сажают?
В результате большинство респондентов - 259 (65%) выбрали вариант ответа: вырубают много, город стал как каменные джунгли.
Вторую строчку занял ответ: Вырубили много, но и посадили не мало – озеленение идет. За него проголосовали 85 (21%) человек.
И 53 (13%) участника опроса сказали, что ничего в городе с озеленением не понятно, так как вырубают в одном месте, а сажают в другом.
Напомним, по подсчетам администрации, с 2017 года на территории Петрозаводска было вырублено более 2,5 тысяч аварийных деревьев. Вместо них высаживают новые, в том числе крупномерные. По словам Мизинковой, осенью 2022 году на улицах города будет высажено 2,5 тысячи крупномерных деревьев и кустарников.
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