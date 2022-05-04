Петрозаводск превратился в Венецию после ливня (ФОТО)

Столицу Карелии затопило после дождя, который шел больше суток.

Дождь, который обрушился на Петрозаводск, в четверг вечером затопил улицы и парки города. Петрозаводский фотограф Игорь Подгорный опубликовал на своей странице фото центральной части столицы Карелии. Он назвал свои снимки «ПетрозаВенеция или Фавн в Разливе».

«Пишут, что за прошедшие сутки, с 21:00 12 мая по 21:00 13 мая, в Петрозаводске выпало 54 мм осадков при месячной норме мая 48 мм. Количество выпавших осадков составляет 114% от нормы», — комментирует свой пост Игорь Подгорный.

Читатели «Столицы на Онего» обеспокоены тем, что асфальт смоет в Лососинку на Зеленой тропе в Лососинском парке. Уровень воды поднимается благодаря засору на дамбе, после моста на улице Мерецкова у стадиона «Спартак».



Столица на Онего



Столица на Онего