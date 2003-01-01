Петрозаводск приобрел новую спецтехнику для вывоза крупногабаритных отходов

Новая спецтехника позволит улучшить работу по вывозу крупногабаритных отходов с контейнерных площадок города.
Администрация Петрозаводска сообщает о приобретении четырех новых ломовозов для муниципального предприятия «Автоспецтранс». Закупка техники стала возможной благодаря поддержке Правительства Республики Карелия.
В администрации подчеркивают намерение и дальше развивать «Автоспецтранс». По словам мэра, уже сейчас отмечается сокращение количества жалоб на уборку в районах, обслуживаемых предприятием.
В настоящее время «Автоспецтранс» обслуживает шесть районов Петрозаводска. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Карелии и Карельским экологическим оператором прорабатываются возможности для расширения зоны охвата предприятия.